Александр Лесун: "Иностранные гости в приятном шоке от России"

Олимпийский чемпион 2016 года и многократный чемпион мира и Европы по современному пятиборью в интервью Team Russia подчеркнул, что ЧМ-2018 по футболу стал геополитической победой нашей страны.

– Результат матча с Испанией поразил, – сказал Лесун. – Не ожидал от игроков российской сборной такой дисциплинированности, для нашего менталитета несвойственной. Молодцы! Отстояли Москву и всю Россию! Вообще это прекрасно, что у нас в стране проходит великолепный праздник. Может быть, он, кстати, научит некоторых людей правильно болеть. Не только за результат. Само переживание за страну дорогого стоит. Исландцы, например, хотя их сборная вылетела после группового этапа, уезжали с печалью, но вели себя достойно.

– С другой стороны, "коварный зарубеж" тоже посмотрел на Россию по-новому, не так ли?

– В геополитике ЧМ-2018, безусловно, сыграл очень большую роль. Теперь многое из того, что распространяют СМИ, будет восприниматься с сомнениями. Из личного общения вынес, что люди, приехавшие в нашу страну, в восторге. Ладно бы от Москвы и Питера. Но ведь они посетили Саранск, Волгоград, Самару, Нижний Новгород и убедились, что это самодостаточные города с богатой историей и культурой, что в них живут прекрасные люди. Это широкий шаг к тому, чтобы, наконец, Европа потянулась к нам, а не мы к ней.

– Вы увлекаетесь футболом?

– Как игру, я его люблю, но к российскому профессиональному футболу отношусь со скепсисом. Есть некоторые больные вопросы, которые не время озвучивать. Сейчас в центре внимания сборная, интересная и адекватная, за которую болеет вся страна.

– А за зарубежными чемпионатами следите?

– Смотрю трансляции матчей английской премьер-лиги. При этом болею сразу за два клуба – "Челси" и "Ливерпуль".

– У вас есть любимые футболисты?

– На отдельных игроках стараюсь не концентрировать внимание. Это исполнители. Среди них есть высококлассные мастера. Так, в отсутствие Салаха у "Ливерпуля" часто не клеится игра. Но мне прежде всего любопытно, как строится игра, какие решения принимает тренерский штаб.

– Помимо команды России, симпатизируете на ЧМ-2018 какой-нибудь сборной?

– Многим. Аргентине, Сенегалу, Колумбии… Датчанам после нулевой ничьей с Францией на финише группового турнира – нет. Да и французам до игры с Аргентиной тоже. Но за матч 1/8 финала снимаю перед ними шляпу. Когда Мбаппе забивал мячи, орал: "Г-о-ол!" Хотя болел за Аргентину.

Я за красивый и эмоциональный футбол. Не должны матчи завершаться со счетом 0:0 и даже 1:0. Вот Испания с Португалией устроили действительно увлекательный спектакль, эмоции били ключом.