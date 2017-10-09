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01:17 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Кокорин: "То, что не попал на Кубок конфедераций, стало для меня звонком"


Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в интервью "Известиям" отметил, что прибавил в игре не ради чемпионата мира. Футболист отметил, что непопадание в сборную России на Кубок конфедераций стало для него вызовом.

– Главной причиной, заставившей так сильно прибавить в этом сезоне, для вас стал чемпионат мира?

– Нет, чемпионат тут ни при чем, – сказал Кокорин. – То, что я не попал на летний Кубок конфедераций, стало для меня звонком – до этого я пять лет был в сборной. Очень хотел как можно скорее вернуться.

Станислав Черчесов рассказывал, что перед объявлением состава сборной на Кубок конфедераций он объяснил вам свое решение не приглашать вас. Его звонок стал шоком?

– Я бы так не сказал. Это был выбор главного тренера, и жизнь на этом не заканчивалась.

Дополнительная информация

https://iz.ru/655865/sevastian-terletckii/kokorin-atmosfera-v-sbornoi-pomenialas-v-luchshuiu-storonu

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