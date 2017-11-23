Александр Чеферин: "ВАР рано использовать на чемпионате мира в России"

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил против использования видеоассистента арбитра (ВАР) во время чемпионата мира-2018. По его мнению, система еще не готова для использования на мировом первенстве, несмотря на ее тестирование на ряде турниров (в том числе на Кубке конфедераций-2017) и чемпионатов (эксперимент идет, в частности, в Германии и Италии).

– Слишком рано вводить ВАР на чемпионате мира, – цитирует La Repubblica Чеферина. – Понимаю, что эта система рано или поздно будет введена, но я остаюсь немного консервативным в этом вопросе. Судья должен оставаться судьей, а не быть роботом.