Александр Бородюк: "Невызов Сане - ошибка Лева"

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк в эфире онлайн-проекта "СЭ" "Чемпионат мира-2018" высказался о причинах крушения сборной Германии на ЧМ-2018.

Германия проиграла Корее (0:2) в третьем матче группы Fи не смогла выйти в плей-офф.

– К Езилу у вас большие претензии?

– Нельзя говорить об игроках отдельно. Было упущение в подготовке, в физическом состоянии. Немцы никогда так не двигались, они обычно долавливали своей мощью, выигрывали раньше все единоборства, а теперь проигрывают корейцам, которые не отличаются умением вести силовую борьбу. Какие моменты они не забивали, вспомните. Может быть, то, что не было таких быстрых футболистов, как Сане, повлияло. Лев ошибся, не вызвав его.

Сейчас произойдет смена поколений.

Бородюк – о фиаско немцев: "Вокруг команды сложилась напряженная политическая обстановка" //

Такую Германию совсем не жаль //

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