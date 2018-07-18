Алан Дзагоев: "Перед ЧМ-2018 говорили, что мы "обэтоемся". Хотелось доказать обратное"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев в интервью пресс-службе национальной команды подчеркнул, что перед чемпионатом мира-2018 хотелось доказать критикам их неправоту. Россияне добрались до 1/4 финала. Дзагоев вышел в стартовом составе в матче открытия против Саудовской Аравии (5:0), получил травму уже на 24-й минуте и вернулся только к четвертьфиналу против Хорватии (2:2, пенальти - 3:4), в котором провел 18 минут.

- Был ли страх не оправдать ожидания людей?

- Конечно. До чемпионата мира это все присутствовало. И мимо этого никак не пройдешь, и мысли постоянно связаны с этим были. Перед чемпионатом мира обстановка не очень хорошая была. Говорили, что ничего не получится, что мы опять "обэтоемся". Хотелось доказать обратное и добиться положительного результата. Команда строилась и подошла к чемпионату мира в оптимальном состоянии. Все, что было до этого, неважно, главное, что на чемпионате мира сыграли достойно.

Главное, что все выкладывались. У нас нет Месси, нет Криштиану...

- Есть Дзагоев.

- Ну, Дзагоева с ними сравнивать нельзя. Как оказалось, и Дзагоева не было в основном на чемпионате мира (смеется).

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