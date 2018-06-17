Адриэн Силва: "Не держим в голове, что в плей-офф можем сыграть с Россией"

Полузащитник сборной Португалии Адриэн Силва назвал потенциального соперника по 1/8 финала чемпионата мира-2018 Россию хорошей командой. Вместе с тем, хавбек отметил, что все его мысли сосредоточены на выступлении в групповом турнире.

– Мы в курсе, что можем встретиться с Россией в плей-офф, однако на данный момент этот вопрос мы в голове не держим, – цитирует ТАСС Силву. – Россия хорошая сборная, однако все мысли и силы мы концентрируем на нашей группе и на следующей игре против команды Марокко в частности.

Сборная Португалии в первом туре сыграла вничью с Испанией (3:3). На данный момент команда Фернанду Сантуша занимает второе место. До завершения группового турнира чемпионам Европы-2016 предстоит сыграть с Марокко (20 июня, Москва, "Лужники") и Ираном (25 июня, Саранск).

Португалия – Марокко: прямая онлайн-трансляция матча – 20 июня 2018 в 15.00

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