7 процентов россиян будут смотреть чемпионат мира, потому что поддерживают Черчесова

Специалисты консалтингового подразделения Media Direction Group (Brandscience) провели опрос среди россиян и выяснили, почему они собираются смотреть матчи чемпионата мира. Самая популярная причина - желание быть "в теме" основного футбольного события года (42 процента опрошенных). На втором месте - желание поддержать свою национальную сборную (40 процентов). Отметим, что 7 процентов планируют наблюдать за играми турнира, потому что хотят поддержать Станислава Черчесова и тренерский штаб сборной.

Исследование проводилось по всей России. В опросе приняли участие 1293 респондента в возрасте от 16 до 55 лет. Специалисты опросили мужчин (50%) и женщин (50%), проявлявших интерес к предыдущим чемпионатам мира по футболу и хоккею, Олимпиаде и другим спортивным мероприятиям.

Сборная России в рамках группового этапа чемпионата мира встретится с командами Саудовской Аравии (14 июня, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).