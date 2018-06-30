10 голов за один день плей-офф ЧМ-2018 забито впервые за 48 лет

В двух матчах 1/8 финала чемпионата мира, состоявшихся 30 июня, забито 10 голов. Сперва Франция взяла верх над Аргентиной (4:3), затем Уругвай одолел чемпионов Европы сборную Португалии (2:1). Это лучший результат для одного дня матчей плей-офф за последние 48 лет.

17 июня 1970 года в двух играх 1/2 финала чемпионата мира было забито 11 голов (Бразилия - Уругвай - 3:1, Италия - ФРГ - 4:3). При этом в матче итальянцев с немцами понадобилось дополнительное время, в которое было забито пять мячей из семи.