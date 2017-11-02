Юрий Белоус: "Оргкомитет ЧМ-2022 представит свои достижения на выставке "Футбол Маркет"

Президент группы компаний "Футбол Маркет" Юрий Белоус рассказал, что на выставке в Москве будет представлен стенд оргкомитета чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. По его словам, они расскажут о своих достижениях и наработках перед предстоящим мировым первенством.

– На стендах будут представлены достижения множества отечественных и зарубежных компаний, – сказал Белоус. – Приятно, что приедет оргкомитет чемпионата мира 2022 года в Катаре. Они представят свои наработки и инновации к предстоящему первенству, расскажут о достижениях.

Выставка "Футбол Маркет" пройдет в Москве в Экспоцентре с 30 ноября по 2 декабря. На ней будет обсуждаться подготовка России к чемпионату мира 2018 года, маркетинг и менеджмент футбольных клубов и многое другое. (Павел ГУРЕВИЧ)