Бюджет ЧМ-2022 сокращен на 40 - 50 процентов

Глава оргкомитета чемпионата мира-2022 Хасан Аль-Тавади отметил, что бюджет турнира удалось сократить почти в два раза. По его словам, инфраструктура ЧМ-2022 обойдется в 8 - 10 миллиардов долларов, большинство из которых пойдут на строительство стадионов и тренировочных полей.

- На раннем этапе мы установили бюджет, после чего обязались его сократить, когда определимся со сложностью работ, - цитирует CNN Аль-Тавади. - ФИФА еще не определилась с окончательным количеством стадионов, мы ведем переговоры.

Изначально Катар планировал построить 12 стадионов, но затем решил сократить их до минимального количества требуемых ФИФА, - восьми.