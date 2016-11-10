Зрители ЧМ-2018 и Кубка конфедераций-2017 смогут получить Fan ID на стадионах

Заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова подчеркнула, что зрители, которые приедут на Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018, смогут получить паспорт болельщика (Fan ID)прямо на стадионах. Данный документ будет обязательным для посещения матчей турнира, а для иностранцев станет заменой визы.

- Уже есть план размещения пунктов выдачи паспорта болельщика. В частности, в планы строительства стадионов к чемпионату мира включены пункты выдачи, - цитирует ТАСС Паршикову.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля, а ЧМ-2018 - с 14 июня по 15 июля.