13:37 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Зрители ЧМ-2018 и Кубка конфедераций-2017 смогут получить Fan ID на стадионах

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Заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова подчеркнула, что зрители, которые приедут на Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018, смогут получить паспорт болельщика (Fan ID)прямо на стадионах. Данный документ будет обязательным для посещения матчей турнира, а для иностранцев станет заменой визы.

- Уже есть план размещения пунктов выдачи паспорта болельщика. В частности, в планы строительства стадионов к чемпионату мира включены пункты выдачи, - цитирует ТАСС Паршикову.

Кубок конфедераций пройдет  с 17 июня по 2 июля, а ЧМ-2018 - с 14 июня по 15 июля.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3772910

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