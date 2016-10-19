Яна Чурикова: "Давайте оставим российскому футболу шанс"

Сегодня в Москве прошло представление послов Чемпионата мира по футболу–2018. Среди них известная телеведущая Яна Чурикова. Яна рассказала корреспонденту "СЭ" о том, почему стала послом ЧМ–2018, поделилась своими эмоциями и ожиданиями.

– Почему вы решили стать послом чемпионата мира-2018?

- Не по долгу, а по зову сердца я много работаю с представителями разных культур, в том числе с молодежью. Футбол, как и музыка, объединяет всех, вне зависимости от того, в какой стране мы родились и какую религию исповедуем. Мне предстоит провести много времени с волонтерским корпусом.

- Какие функции у вас как у посла?

- Я должна выполнять общественные миссии: продвигать этот вид спорта. Посол – это работа. В мои обязанности входит взаимодействие с волонтерами.

- Вы уже были послом на Универсиаде в Казани. Чемпионат мира для вас – что-то более престижное?

- Универсиада в Казани – мой первый опыт. Я разделяю идеи продвижения молодежного спорта. С чемпионатом мира масштабы увеличиваются, ведь задействованы несколько площадок, несколько городов. Мы должны быть готовы, ведь к нам приедут гости.

- Согласны ли вы с утверждением Леонида Слуцкого, что Россия – нефутбольная страна?

- Я уважаю Слуцкого. Отчасти с этим утверждением можно согласиться, но давайте оставим нашему футболу шанс. Наверное, местами мы действительно не очень хорошо себя проявляем в этом виде спорта, однако никто не мешает быть нам страной, которая может на высоком уровне принять большое состязание.

- Скоро завершается голосование за выбор талисмана на чемпионат мира по футболу–2018. Вы уже проголосовали за кого-то?

- Да, я сделала свой выбор. Проголосовала за волка. Надеюсь, я не ошиблась. (Любовь КОНЯЕВА)