Вячеслав Колосков: "Призыв сенатора США Блюменталя отнять ЧМ у России не повлияет на ФИФА"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что требование американского сенатора Ричарда Блюменталя пересмотреть решение о проведении чемпионата мира 2018 года в России никак не может повлиять на позицию ФИФА. Блюменталь в среду направил главе ФИФА Джанни Инфантино письмо с требованием лишить Россию права проведения чемпионата мира.

– К этому никак не надо относиться, – цитирует "Р-Спорт" Колоскова. – Мой совет простой: надо прочитать и забыть про это письмо. Это не первое подобное заявление. Не знаю, сочтет ли нужным отвечать на это письмо Инфантино, не исключено, что какой-то формальный ответ он (Блюменталь) получит, но конечно, такие заявления на ФИФА не повлияют.