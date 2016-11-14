В матче Греции и Боснии едва не случилась драка, Джеко и Пападопулос удалены

На 75-й минуте матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Греции и Боснии и Герцеговины едва не вспыхнула драка. Форвард боснийцев Эдин Джеко схлестнулся на фланге с Сократисом Папастатопулосом. Грек уронил соперника на газон, а потом попытался выхватить у него мяч. Нападающий не захотел его отдавать и в борьбе случайно стянул игровые трусы с оппонента.

К спорщикам подбежали другие игроки, в итоге их пришлось разнимать персоналу и арбитрам. С трибун на поле полетели посторонние предметы. В итоге Джеко за свои действия получил желтую карточку, которая стала для него второй. Также "горчичник" схлопотал Сенад Лулич, который пропустит следующую игру боснийской сборной. А греческому защитнику Кирьякос Пападопулосу была показана прямая карточка за то, что он зачем-то попытался выхватить желтую из рук арбитра Юнаса Эрикссона, когда тот наказывал Джеко.

Отметим, что на момент описываемых событий счет был 1:0 в пользу Боснии.