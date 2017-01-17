Суд отказался разъединять иски властей Санкт-Петербурга и "Трансстроя" по "Крестовскому"

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отказался разъединить ранее объединенные иски комитета по строительству и корпорации "Трансстрой" по разрыву контракта на строительство стадиона "Санкт-Петербург", сообщает ТАСС. В ходе заседания представитель компании, которая оспаривала объединение исков, отметил, что они не согласны с тем, под каким номером объединили дела, а также с тем, в ведение кого судьи передано дело. При этом "Трансстрой" ранее сам настаивал на объединении дел, но результат оказался не тем, каким ожидала его увидеть компания.

Ранее шесть исков были объединены в три производства. В суде комитет по строительству города отстаивает свои права по трем искам к бывшим генподрядчикам, среди них признание расторгнутым контрактов на выполнение работ по корректировке проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ, благоустройство прилегающих территорий и завершение работ по строительству стадиона.

Кроме того, бывшие генподрядчики также подали три иска к комитету по строительству о признании недействительным расторжения контракта в одностороннем порядке и взыскании убытков.

С компанией "Инжтрансстрой-СПб" (дочерняя компания "Трансстроя") контракт на строительство стадиона был расторгнут летом 2016 года. Достроить стадион взялся "Метрострой". Причиной разрыва контракта - дефицит в 2,5 миллиарда рублей, которые не смог объяснить генподрядчик.

Стадион в Санкт-Петербурге примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций, а также четыре игры группового турнира, поединок 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место ЧМ-2018.