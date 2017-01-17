16:42 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Суд отказался разъединять иски властей Санкт-Петербурга и "Трансстроя" по "Крестовскому"

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Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отказался разъединить ранее объединенные иски комитета по строительству и корпорации "Трансстрой" по разрыву контракта на строительство стадиона "Санкт-Петербург", сообщает ТАСС.  В ходе заседания представитель компании, которая оспаривала объединение исков, отметил, что они не согласны с тем, под каким номером объединили дела, а также с тем, в ведение кого судьи передано дело. При этом "Трансстрой" ранее сам настаивал на объединении дел, но результат оказался не тем, каким ожидала его увидеть компания. 

Ранее шесть исков были объединены в три производства. В суде комитет по строительству города отстаивает свои права по трем искам к бывшим генподрядчикам, среди них признание расторгнутым контрактов на выполнение работ по корректировке проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ, благоустройство прилегающих территорий и завершение работ по строительству стадиона.

Кроме того, бывшие генподрядчики также подали три иска к комитету по строительству о признании недействительным расторжения контракта в одностороннем порядке и взыскании убытков.

С компанией "Инжтрансстрой-СПб" (дочерняя компания "Трансстроя") контракт на строительство стадиона был расторгнут летом 2016 года. Достроить стадион взялся "Метрострой". Причиной разрыва контракта - дефицит в 2,5 миллиарда рублей, которые не смог объяснить генподрядчик. 

Стадион в Санкт-Петербурге примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций, а также четыре игры группового турнира, поединок 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3947735

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Ю.Ю.

Опаньки! Оказывается в Питере и чемпионат Европы будет.

17:31

rusfed 2.0

(с) Зачем вам икра, жрите сразу деньги!

17:26

rusfed 2.0

(с) Чиновник ФИФА (испуганно): - Ваша Зенит-арена по техническим параметрам не подходит для проведения чемпионата Европы по футболу! Чиновник мэрии (ухмыляясь): - А она для этого и не предназначается. Вместо заявленных по проекту 6 млрд. рублей из бюджета пока освоено 43 млрд. рублей. Это просто другой вид спорта. Хе-хе.

17:24

kingarthur

Ведь, воруют, много воруют... я ведь вам помочь хотел

17:12

Ю.Ю.

Трансстрой... Такой Трансстрой... Думали, как у себя дома в столице, всё прокатит, ан нет.

17:07

Ботаникум

баламошка --- Точно, у них есть свой "басманно-басмаческий как бы СССССУД"!

16:59

баламошка

Бандитский Петербург не засудить.

16:49

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