20:48 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Стадион в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018 освободили от налогов

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Законодательное собрание Нижегородской области одобрило предоставление льгот по налогу на имущество объектам, построенным к чемпионату мира 2018 года в России, информирует welcome2018.com.

По решению региональных властей "Стадион Нижний Новгород", а также две тренировочные площадки освободят от налогов на имущество на время проведения чемпионата мира.

Как отметил председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев, действие закона будет распространяться на объекты с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года.

– В дальнейшем спортивные объекты, построенные для чемпионата мира по футболу, будут хорошей базой для подготовки нижегородских спортивных команд для участия в крупных чемпионатах России и международных соревнованиях, – сказал Лебедев.

 

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/stadion-nizhniy-novgorod-osvobodili-ot-nalogov/

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