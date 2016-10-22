Роналдо: "Надеюсь, Бразилия попадет на ЧМ-2018 – она много для этого делает"

Легендарный бразильский футболист Роналдо на представлении талисмана чемпионата мира-2018 в студии программы "Вечерний Ургант" на Первом канале подчеркнул: он надеется на попадание сборной своей страны на предстоящий турнир в России. Экс-форвард также отметил, что соревнование будет непредсказуемым.

– Я участвовал в организации последнего чемпионата мира в Бразилии. Фулеко стал известным персонажем в нашей стране, - сказал Роналдо.

– Бразилия не выступит на Кубке конфедераций...

– Это важнейшее событие и отличная возможность для футболистов показать себя. К сожалению Бразилия не будет участвовать в Кубке конфедераций, но, надеюсь, она сыграет на чемпионате мира-2018, потому что она много делает для этого.

– Что думаете по поводу выступления сборной России?

– Поскольку ваша сборная представляет страну-хозяйку, на нее много надеются. Часто такие команды не вполне оправдывают возложенные надежды, но чемпионат мира – абсолютно непредсказуем.