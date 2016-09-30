13:42 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Промес - в окончательном составе сборной Голландии на отборочные матчи ЧМ-2018

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Полузащитник "Спартака" Квинси Промес попал в окончательный состав сборной Голландии на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата мира. Команда 7 октября в Роттердаме примет сборную Белоруссии, а 10 октября в Амстердаме сыграет против сборной Франции.

Состав сборной Голландии:

вратари – Йерун Зут (ПСВ), Мартен Стекеленбург ("Эвертон", Англия), Яспер Силлессен ("Барселона", Испания);

защитники – Дейли Блинд ("Манчестер Юнайтед", Англия), Джеффри Брума ("Вольфсбург", Германия), Вирджил ван Дайк ("Саутгемптон", Англия), Рик Карсдорп ("Фейеноорд"), Теренс Конголо ("Фейеноорд"), Йоэл Фелтман ("Аякс"), Стефан де Фрай ("Лацио", Италия), Йетро Виллемс (ПСВ);

полузащитники – Кевин Стротман ("Рома", Италия), Йорди Класи ("Саутгемптон", Англия), Дэви Классен ("Аякс"), Квинси Промес ("СПАРТАК", Россия), Весли Снайдер ("Галатасарай", Турция), Жоржиньо Вайналдум ("Ливерпуль", Англия), Дэви Преппер (ПСВ);

нападающие – Стивен Бергейс ("Фейеноорд"), Бас Дост ("Спортинг", Португалия), Винсент Янссен ("Тоттенхэм", Англия), Люк де Йонг (ПСВ), Лусиано Нарсинг (ПСВ).
 

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