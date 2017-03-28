Олег Саленко: "То, что я рекордсмен чемпионатов мира, понял только после завершения карьеры"

Бывший нападающий сборной России Олег Саленко подчеркнул, что на ЧМ-1994 команде не повезло со жребием. Сам Саленко на том турнире забил пять мячей в поединке против Камеруна (6:1) и стал рекордсменом чемпионатов мира.

– На ЧМ-1994 в планах было пройти дальше, тем более можно было это сделать даже с третьего места в группе, – приводит официальный сайт ФИФА слова Саленко. – Но нам не повезло: в соперники достались две очень сильные команды – Бразилия и Швеция. Как потом выяснилось, будущие чемпион мира и бронзовый призер.

У Камеруна перед турниром были проблемы, но все разногласия разрешились как раз к матчу с нами, в котором их устраивала только победа. Это была почти та же команда, которая устроила фурор на ЧМ-1990, но постаревшая на четыре года. Роже Милла уже было 42!

Мы жили в одном номере с Димой Радченко – оба в итоге забили Камеруну. В ночь перед игрой мне приснилось, что забью много голов – бывают подобные предчувствия. Но я и подумать не мог, что забью пять! В футболе очень важна психология, умение правильно настроить себя на игру. Нам нечего было терять, необходимо было побеждать с как можно лучшей разницей мячей. Так и настроились.

Конечно, особенно важен первый гол. После него начинаешь играть в свое удовольствие, и многое получается. Перед пятым голом, когда я выходил на ворота Сонго’О, уже заранее знал, что переброшу его и забью. Во время игры о рекорде не думал. Было объявление диктора по стадиону, но ты занят своей игрой и ничего толком не слышишь, к тому же оно было на английском.

После матча нас с Радченко забрали на допинг-пробу – так совпало. Матч был в час дня, жара – плюс 40, обезвоживание сумасшедшее, и мы полтора часа не могли сдать анализ. Рекорд вовсю обсуждала пресса, а нам было не до этого. То, что я рекордсмен чемпионатов мира, полностью осознал, только когда завершил карьеру.

Лет пять назад мне предлагали за деньги отдать Золотую бутсу в ОАЭ, где планировалось провести большой турнир и открыть музей спортивных достижений. Турнир не состоялся, проект сошел на нет, а я даже рад. В Киеве по просьбам выставляю бутсу в ресторане стадиона "Олимпийский", чтобы люди приходили, смотрели, фотографировались с ней, чтобы был интерес. Хочу, чтобы этому призу уделили внимание и во время ЧМ-2018 в России. Ведь это общее достояние, награда всей сборной России, а не одного меня.