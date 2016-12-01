Медведев предложил усилить ответственность за хулиганство на спортивных мероприятиях

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев предложил добавить в Кодекс об административных правонарушениях необходимые поправки, которые вводят понятие грубых нарушений. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность во время спротивных мероприятий. В том числе во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

- Практика показывает, что эти нормы надо корректировать, особенно в контексте подготовки к крупным спортивным мероприятиям - Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу, - приводит ТАСС слова Медведева. - Как хозяева, как принимающая сторона, мы должны сделать все, чтобы эти игры прошли достойно, а это для всех зрителей означает, прежде всего, безопасность.

За грубые нарушения будет установлено наказание в виде штрафа и административного ареста на 15 суток с запретом на посещение официальных соревнований на срок до семи лет. Кроме того, для тех, кто посещает соревнования вопреки административному запрету, повышается размер штрафа и "возникает возможность ареста". По словам премьера, эти правила поведения должны распространяться не только на российских граждан, но и иностранцев, которые за подобного рода нарушения также будут штрафоваться или выдворяться за пределы России.