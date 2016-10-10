10:20 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Мартин О`Нилл: "Ирландия могла забить Молдавии несколько голов, перед тем как пропустила"

0
0
0

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О`Нилл уверен, что его команда показала хорошую игру в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Молдавией (3:1). По словам специалиста, ирландцы могли побеждать с более крупным счетом.

- Здорово завершить игру с тремя очками, ведь мы сыграли очень-очень хорошо, - приводит "Молдавский футбол" слова О`Нилла. - Мы ведь могли забить еще два-три гола перед тем, как неожиданно пропустили.

Внезапно на перерыв мы ушли при равном счете, хотя должны были уже выигрывать. Пришлось, конечно, выйти после перерыва и снова все повторить. Мы продавили соперника и выиграли, добившись победы в конце матча.

Дополнительная информация

http://moldfootball.com/?index=news&news=25836

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ