19:10 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Краснодарский край ожидает на Кубок конфедераций и ЧМ около 700 тысяч болельщиков

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что во время Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года регион посетят около 700 тысяч болельщиков.

– На выезде, в Геленджике, провел совещание антитеррористической комиссии, – написал Кондратьев в "Твиттере". – Тема – безопасность курортного сезона и футбольных соревнований. В 2018-м нас ждет чемпионат мира по футболу, а этим летом – Кубок конфедераций. Гости поедут тысячами. За каждого мы должны быть спокойны. Болельщиков мы ждем около 700 тысяч. Обеспечивать безопасность во время соревнований будут 8 тысяч человек плюс электронные системы наблюдения.

 

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