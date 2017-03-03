Карлес Пуйоль: "Буду следить за сборной России - у нее особое положение на ЧМ-2018 и Кубке конфедераций"

Бывший защитник сборной Испании, чемпион мира-2010 Карлес Пуйоль выразил мнение, что Чили и Германия являются фаворитами Кубка конфедераций-2017, а главные претенденты на победу в ЧМ-2018 - Аргентина, Бразилия, Германия, Италия и Испания. Также он отметил, что будет внимательно следить за хозяевами турниров - сборной России.

– Прежде всего я жду от Кубка конфедераций ярких и зрелищных матчей с участием отличных игроков, - цитирует официальный сайт ФИФА Пуйоля. - Принимая во внимание, какой футбол показывали в последнее время Германия и Чили, я бы назвал эти две команды фаворитами.

- Что знаете о нынешней российской команде? У нее сейчас переходный период.

– Футбол всегда цикличен. И российская команда начинает новый цикл – с новыми, молодыми игроками, с новым тренером. К тому же у нее совершенно особенное положение – как хозяйки Кубка конфедераций и чемпионата мира. Это дает им особенную мотивацию и поддержку болельщиков. Так что у этой команды сейчас интересное время. Буду следить за сборной России, давайте посмотрим, как она выступит.

– Испания тоже начинает новый цикл. Какие шансы у них будут вернуть мировую корону в 2018-м?

– Мне нравится нынешняя испанская команда. Она хорошо стартовала в квалификации ЧМ-2018, но предстоит еще долгий путь. Давайте посмотрим, как она пройдет квалификацию. Уверен, что мы попадем на чемпионат мира, несмотря на сложную группу. А там будет видно.

– Кто фаворит чемпионата мира?

– Если эти команды будут в хорошей форме, то Аргентина, Бразилия, Германия, Италия и Испания. Но сейчас об этом сложно говорить. До турнира больше года, все еще может измениться. Давайте посмотрим, кто сможет пройти квалификацию в Россию.