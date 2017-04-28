Илья Казаков стал послом Саранска на ЧМ-2018

Колумнист "СЭ", комментатор Илья Казаков стал послом Саранска как города-организатора чемпионата мира-2018, сообщает welcome2018.com. Это уже шестой посол столицы Мордовии на турнире. Ранее ими стали четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, радиоведущая Татьяна Гордеева, заслуженный артист Республики Мордовия Станислав Дужников, народный артист России Игорь Бутман и форвард "Динамо" Кирилл Панченко.

- Бабушка по материнской линии была из деревни с удивительным названием – Свеженькая, - сказал Казаков. - Как сейчас помню адрес, который я выводил на конвертах: Мордовская АССР, Зубово-Полянский район, деревня Свеженькая. Для меня, уже совершенно городского мальчугана, деревенская жизнь была веселым недоразумением. Вокруг были заповедные леса, до границы с Рязанской областью – рукой подать. Я кайфовал, копал картошку в августе, плавал в прудах на плотах из бывших калиток. Собирал корзины грибов и ягод. И учил новые слова – мордва (бабушка была русской, и этого слова я в своей подмосковной жизни не слышал), дойка, выпас.

- Он знает о футболе все и даже больше, – сказал глава оргкомитета по подготовке Саранска к ЧМ-2018 Алексей Плешачков. - Более двадцати лет продолжается успешная карьера Ильи Казакова как спортивного журналиста. За его плечами пять чемпионатов мира по футболу, четыре чемпионата Европы, работа на ведущих спортивных телеканалах страны. С 2005 по 2015 год он работал пресс-атташе сборной России по футболу. Илья – автор книг "Настоящая сборная" и "Foot'Больные люди". В прошлом году, впервые за много лет, Илья Казаков вернулся в Саранск, чтобы стать автором и ведущим первого выпуска передачи "Образцовая провинция" о подготовке города-организатора Саранска к чемпионату, которая стала нашей визитной карточкой на международных мероприятиях.

Саранск примет четыре игры группового турнира ЧМ-2018.