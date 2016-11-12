23:13 12 ноября | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Игорь Добровольский: "Результат матча с Грузией справедлив"

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Главный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Грузии (1:1) отметил, что результат этого поединка логичен. По его словам, у команды было несколько хороших моментов.

- Игру лучше анализировать на следующий день, чтобы верно все оценить, - приводит sportall.ge слова Добровольского. - На первый взгляд, это был напряженный матч - зрители наверняка не скучали. Думаю, что результат справедлив. У обеих команд было несколько хороших моментов, так что результат логичен.

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