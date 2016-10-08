Хет-трик Левандовски принес Польше победу над Данией

Сборная Польши нанесла поражение Дании в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Игра завершился со счетом 3:2, а все три мяча в составе поляков забил Роберт Левандовски.

Сборная Польши набрала четыре очка в двух матчах. Столько же у других лидирующих команд группы Е Черногории и Румынии.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа Е

Польша – Дания – 3:2 (2:0)

Голы: Левандовски, 20 (1:0). Левандовски, 36 – с пенальти (2:0). Левандовски, 48 (3:0). Глик, 49 – в свои ворота (3:1). Поульсен, 69 (3:2).

Польша: Фабяньски, Пищек, Глик, Енджейчик, Ционек, Блащиковски (Пешко, 89), Крыховяк, Грощицки (Рыбус, 74), Зелиньски, Левандовски, Милик (Линетти, 46).

Дания: Шмейхель, Кьер, Вестергорд (Делэйни, 82), Анкерсен, Кристенсен, Дурмиси, Квист, Эриксен, Хейбьерг, Йергенсен (Поульсен, 46), Фишер (Систо, 75).

Предупреждения: Шмейхель, 36. Ционек, 53. Эриксен, 62.

Судья: Рокки (Италия).

8 октября. Варшава. Стадион PGE Narodowy(National Stadium).