Готовность "Ростов-Арены" составляет около 70 процентов

Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов сообщил, что "Ростов Арена", которая примет матчи чемпионата мира-2018, готова почти на 70 процентов. По информации, размещенной на официальном портале правительства Ростовской области, на сегодняшний день полностью завершено устройство нижнего слоя футбольного поля – бетонной плиты, а также монтаж каркаса кровли, выполненной из металлоконструкций арочного типа.

Сообщается, что на сегодняшний день полностью завершено устройство нижнего слоя футбольного поля – бетонной плиты. Готовность монолитной плиты составляет 83 процента. Позднее для отвода ливневых и талых вод в основании футбольного поля будут сформированы дренажная и прочие инженерные системы. На заключительном этапе ростовский стадион обзаведется натуральным спортивным травяным покрытием.

Кроме того, на данный момент на строительной площадке будущего стадиона на 90 процентов завершена кладка перегородок из кирпича, на 85 процентов – кладка наружных стен и перегородок, на 73 процента – установка сборных элементов настила трибун. Также сообщается, что на объекте ведутся штукатурные и электромонтажные работы, монтаж систем канализования, водо– и теплоснабжения нового стадиона. Начался монтаж лифтов и установка дверей.

К уже завершившемуся этапу работ также относится монтаж каркаса кровли, выполненной из металлоконструкций арочного типа. Предполагается, что строительство стадиона будет завершено 25 декабря 2017 года.