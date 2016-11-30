Гостям ЧМ-2018 покажут производство тульской гармони

Правительство Тульской области договорилось с Министерством культуры РФ и Федеральным агентством по туризму по поводу включения маршрутов региона в предложения для гостей чемпионата мира-2018, сообщает tulapressa.ru. Одним из мест, рекомендованных для туристов, станет фабрика "Тульская гармонь".

Тульская гармонь является уникальным промыслом, который известен не только в Тульской области, но и во всей России, – подчеркнула министр культуры региона Татьяна Рыбкина. - Проведение экскурсий по предприятию – хорошая возможность для развития культурно-познавательного и промышленного туризма в области. Новый турпродукт будет интересен для любой категории туристов.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.