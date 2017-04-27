Федерации футбола Албании и Италии оштрафованы за поведение болельщиков

ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Албании на 100 тысяч швейцарских франков за поведение болельщиков в матче отборочного турнира чемпионата мира против команды Италии, информирует пресс-служба организации. Игра, которая пролшла 24 марта, была остановлена на несколько минут после использования болельщиками пиротехнических средств. Футбольная федерация Италии была оштрафована на 15 тысяч швейцарских франков.

Также за поведение фанатов во время матчей отбора ЧМ-2018 были оштрафованы федерации футбола Ирана (50 тысяч), Боснии и Герцеговины (26,5), Польши (17,5), Черногории (15), Бразилии (35 тыс.), Аргентины (20) и Мексики (10).