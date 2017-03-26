Джермейн Дефо: "Очень приятно вернуться в сборную"

Нападающий сборной Англии​ Джермейн Дефо после победы над Литвой (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира отметил, что рад своему возвращению в команду. 34-летний забил за национальную команду в первом же матче после возвращения спустя четыре года.

– Очень приятно вернуться в сборную, – цитирует Дефо ITV. – Было важно победить, что мы и сделали. Если честно, мне сложно описать словами свое возвращение. Надо было контролировать эмоции. Просто очень рад, что сыграл с ребятами. Буду ли я в сборной дальше? Надо просто вернуться в клуб и приложить там все силы. Как я говорил всегда, надо быть скромнее и посмотрим, что получится.