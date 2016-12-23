17:10 23 декабря | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Джанни Инфантино:
"Новый вариант чемпионата мира мы могли бы увидеть уже в 2026 году"

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Президент ФИФА Джанни Инфантино объяснил, почему предложил расширить чемпионат мира до 48 команд. Руководитель уверен, что в мире есть много сборных, способных обыграть ожидаемых фаворитов, и назвал год, когда планируется изменить систему проведения турнира.

 
Джанни ИНФАНТИНО.Роковое число Инфантино: даешь 48 сборных на ЧМ!

– Сейчас чемпионат мира – это нечто большее, чем просто спортивное соревнование, – цитирует Marca Инфантино. – Это больше социальное мероприятие, чем футбольный турнир. В Англии выступают игроки 69 различных национальностей. На последнем чемпионате мира, например, Италия и Англия были обыграны Коста-Рикой, а турнир выиграли вовсе не Аргентина с Месси, и не Бразилия с Неймаром.

Эмоционально трудно заканчивать сезон в сборной в ноябре и знать, что у вас уже нет шансов на выход в финальную стадию турнира. Отборочный этап может быть огромным стимулом для страны, но если его не выиграть, то тренер теряет работу, президент федерации получает кучу проблем. Новый вариант чемпионата мира? Думаю, мы могли бы увидеть его в 2026 году.

 

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