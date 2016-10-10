00:38 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Джанлуиджи Буффон: "Матч с Македонией получился очень странным"

0
0
0

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон подчеркнул после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Македонией (3:2), что команда провела не свойственный ей поединок. Тем не менее, по словам вратаря, победа одержана заслуженно.

– Матч получился очень странным, – приводит Tmw слова Буффона. – Мы вышли вперед в счете, но не смогли правильно распорядиться этим преимуществом. Мы позволили сопернику создать очень много голевых моментов, а это нам не свойственно. Хорошо, что есть результат. Италия заслужила эту победу.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ