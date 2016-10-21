Дорогу к стадиону ЧМ-2018 построят за 1,2 миллиарда рублей

Строительство дороги к стадиону "Калининград" обойдется в 1,2 миллиарда рублей, сообщает newkaliningrad.ru. Конкурсная документация размещена на портале госзакупок. К 25 декабря 2017 года победитель тендера должен будет построить четырехполосную дорогу. Ширина полосы движения составит 3,75 м, тротуара и велодорожки - 3 м. Вдоль трассы строители должны будут возвести остановочные павильоны и выполнить благоустройство.

Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.