Домагой Вида: "Желаю моим украинским друзьям побед в других матчах"

Защитник киевского "Динамо" и сборной Хорватии Домагой Вида поздравил свою команду с победой над Украиной (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. По его словам, в этой встрече хорваты действовали как единое целое.

- Прежде всего, хотел бы поздравить своих партнеров по сборной с важной победой! Отдельно хотел бы отметить наших болельщиков, создавших невероятную атмосферу на "Максимире", - приводит "Команда 1" слова Виды. - Надеюсь, нашей сборной больше не придется страдать от хулиганов и играть в родных стенах при пустых трибунах.

Моим украинским друзьям я желаю побед в других матчах квалификационного раунда чемпионата мира-2018. Во втором тайме игра сложилась для нас намного сложнее, но соперник так и не смог реализовать свои шансы у наших ворот. Отличная работа! В оборонительных действиях мы были единым целым. Помогали даже Манджукич и Модрич.