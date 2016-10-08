Дидье Дешам: "Погба может и должен играть лучше"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 над Болгарией (4:1) призвал полузащитника Поля Погба к более продуктивным действиям на поле. По словам наставника, 23-летний хавбек может действовать гораздо эффективнее.

– Погба может и должен играть лучше, – приводит goal.com слова Дидье Дешама. – Когда он выполняет функции защитника, ему не всегда удается демонстрировать свой лучший футбол. Но его игра выглядит иначе, когда он больше вовлечен в созидательные действия в центре поля. Считаю, что у Погба есть все для того, чтобы прибавить в ближайшее время.