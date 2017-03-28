Дефо станет веганом, чтобы попасть на ЧМ-2018

Нападающий "Сандерленда" Джермейн Дефо постарается стать веганом для того, чтобы попасть в состав сборной Англии на ЧМ-2018. На минувшей неделе 34-летний форвард вернулся в национальную команду после двухлетнего перерыва и отметился голом в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Литвы (2:0).

– Теперь я лучше понимаю свое тело, – приводит Sky Sports слова Дефо. – Все хотят свежо себя чувствовать во время игры, лучше чувства не бывает. Поэтому я хочу удостовериться, что делаю правильные вещи – криотерапия, массаж, также попытаюсь стать веганом.