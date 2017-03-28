18:21 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Дефо станет веганом, чтобы попасть на ЧМ-2018

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Нападающий "Сандерленда" Джермейн Дефо постарается стать веганом для того, чтобы попасть в состав сборной Англии на ЧМ-2018. На минувшей неделе 34-летний форвард вернулся в национальную команду после двухлетнего перерыва и отметился голом в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Литвы (2:0).

– Теперь я лучше понимаю свое тело, – приводит Sky Sports слова Дефо. – Все хотят свежо себя чувствовать во время игры, лучше чувства не бывает. Поэтому я хочу удостовериться, что делаю правильные вещи – криотерапия, массаж, также попытаюсь стать веганом.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Веганы-хренеганы. Настоящий спортсмен должен есть мясо мамонтов и пещерных медведей!)

18:54

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