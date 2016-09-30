Данни Блинд: "Промес вызван в сборную Голландии за то, что он демонстрирует в "Спартаке"

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд подчеркнул, что нападающий "Спартака" Квинси Промес вызван в национальную команду на основании того, что он показывает на клубном уровне. По словам Блинда, форвард красно-белых постоянно поддерживает высокий уровень игры.

– Каждую неделю Промес действует на высочайшем уровне, – приводит Voetbal International слова Блинда. – Я вызываю его в сборную на основании того, что он демонстрирует в клубе. Я смотрю его игры каждую неделю по 90 минут, он действует прекрасно.