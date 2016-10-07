Бельгия разгромила боснийцев, Греция одолела Кипр

В матче отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Бельгии разгромила Боснию и Герцеговину со счетом 4:0. В другом поединке Греция одолела Кипр – 2:0. Бельгийцы и греки с шестью очками после двух матчей лидируют в группе Н.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Группа Н

Бельгия – Босния и Герцеговина – 4:0 (2:0)

Голы: Спахич, 26 – в свои ворота (1:0). Азар, 29 (2:0). Алдервейрелд, 60 (3:0). Р.Лукаку, 79 (4:0).

Бельгия: Куртуа, Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Дж.Лукаку (Симан, 21), Феллаини, Витсель, Азар (Миральяс, 87), Мертенс, Р.Лукаку (Бентеке, 82), Феррейра-Карраско.

Босния и Герцеговина: Бегович, Спахич, Зуканович, Бичакчич, Колашинац, Медунянин, Пьянич (Цимирот, 81), Лулич, Яяло (Вишча, 73), Ибишевич (Джурич, 64), Джеко.

Предупреждения: Колашинац, 16. Яяло, 30. Лулич, 76. Феллаини, 90+1.

Судья: Аткинсон (Англия).

Эстония – Гибралтар – 4:0 (0:0)

Голы: Кяйт, 47 (1:0). Васильев, 52 (2:0). Кяйт, 70 (3:0). Мошников, 88 (4:0).

Эстония: Аксалу, Круглов, Клаван, Тенисте, Баранов, Метс, Васильев (Мошников, 61), Лутс, Кяйт (Леписту, 80), Зенев (Ойямаа, 65), Аньер.

Гибралтар: Перес, Дж.Чиполина (К.Кашаро, 89), Р.Чиполина, Р.Кашаро, Гарсия, Босио (Пайас, 58), Маскаренас-Оливеро, Бардон, Уокер, Пристли (Кумбс, 65), ЛиКашаро.

Судья: Еськов (Россия).

Греция – Кипр – 2:0 (2:0)

Голы: Митроглу, 12 (1:0). Манталос, 42 (2:0).

Греция: Карнезис, Папастатопулос, Торосидис, Манолас, Тзавеллас (Карелис, 88), Стафилидис (Пападопулос, 70), Маниатис, Фортунис, Манталос, Митроглу, Бакасетас (Холевас, 78).

Кипр: Панаги, Хараламбус, Деметриу, Доcса Жуниор, Лаифис, Хараламбидис (Христофи, 66), Лабан, Эфрем, Артиматас (Кириаку, 78), Кастанос, Митидис (Макрис, 83).

Предупреждения: Митидис, 40. Деметриу, 45+2. Хараламбус, 48. Христофи, 77.

Судья: Краловец (Чехия).