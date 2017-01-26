Украинскому защитнику грозит четырехлетняя дисквалификация за допинг

Защитник "Александрии" Станислав Микицей может получить четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает football.ua. В его пробе обнаружен препарат для лечения гипертонии. Он входит в число запрещенных, поскольку является стимулятором сердечной деятельности. Предстоит расследование, каким образом препарат попал в его организм. Если футболист признает, что знал о веществе и выразит готовность сотрудничать, то его ждет два года дисквалификации. Если он будет отрицать вину, то может получить четыре года.

В текущем сезоне Микицей провел в составе "Александрии" 12 матчей и забил 3 гола.