22:57 | ФУТБОЛ — Украина

Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли из-за свадьбы дочери Игоря Суркиса

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Матч 26-го тура чемпионата Украины "Динамо" - "Шахтер" был перенесен на пятницу, 21 апреля, хотя игра должна была состояться на следующий день, сообщает "Обозреватель". Инициатором этому стала киевская команда. Причина просьбы состоит в том, что 22 апреля состоится свадьба дочери президента бело-голубых Игоря Суркиса

Дополнительная информация

https://www.obozrevatel.com/sport/football/70584-match-dinamo-shahter-perenesli-iz-za-docheri-surkisa-stali-izvestnyi-podrobnosti.htm

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Алый Дракон

В субботу будет похмелье - приедут на стадик, и скажут "А ну его нафиг!"... И пока "Шахтер" будет разминаться - перенесут еще на пару дней )... Фиг ли мелочиться?!)... Что тут скажешь - "карманная" лига Суркиса!)...

23:25

баламошка

Клоуны. Живут по законам папуасов.

23:23

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