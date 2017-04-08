Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли из-за свадьбы дочери Игоря Суркиса

Матч 26-го тура чемпионата Украины "Динамо" - "Шахтер" был перенесен на пятницу, 21 апреля, хотя игра должна была состояться на следующий день, сообщает "Обозреватель". Инициатором этому стала киевская команда. Причина просьбы состоит в том, что 22 апреля состоится свадьба дочери президента бело-голубых Игоря Суркиса.