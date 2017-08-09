"Зенит" поздравил "Реал" с победой в Суперкубке УЕФА

"Зенит" поздравил "Реал" с победой над "Манчестер Юнайтед" в матче Суперкубка УЕФА (2:1). Также питерцы не упустили возможность напомнить английскому клубу о Суперкубке УЕФА-2008, когда сине-бело-голубые переиграли "МЮ".
"Хорошая попытка, "Реал", – говорится в сообщении "Зенита" в Твиттере, к которому прикреплен стоп-кадр финального счета Суперкубка УЕФА-2008.
Трансляция матча "Реал" – "Манчестер Юнайтед"
Nice try, @realmadrid 😉 pic.twitter.com/tBA8kQYEyU– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 8 августа 2017 г.
Mad Butcher
бомжи в каждой заднице затычка
02:15
lavrentev01
Пеп сразу после финального свистка полез в Твиттер Зенита
01:55
Millwall82
Ну в отличии от спартака, Зенит уважаемый в Европе клуб.
01:38
Carlos_Valderrama
у Спартака даже и этого трофея нет. И не будет!)
01:20
Очень плохой мальчик
Какое отношение Зенит имеет к Реалу?
01:15
Obl2007
И где сейчас Реал и где зенит ???)))))))))))))
01:02
Obl2007
Обхохочешься )))))) Суперновость )))))) Расшаркались ))) Ну как же Реал рад этому поздравлению )))))
01:00