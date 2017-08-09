00:06 | Футбол — Суперкубок УЕФА

"Зенит" поздравил "Реал" с победой в Суперкубке УЕФА

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"Зенит" поздравил "Реал" с победой над "Манчестер Юнайтед" в матче Суперкубка УЕФА (2:1). Также питерцы не упустили возможность напомнить английскому клубу о Суперкубке УЕФА-2008, когда сине-бело-голубые переиграли "МЮ".

"Хорошая попытка, "Реал", – говорится в сообщении "Зенита" в Твиттере, к которому прикреплен стоп-кадр финального счета Суперкубка УЕФА-2008.

Трансляция матча "Реал" – "Манчестер Юнайтед"

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Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА-2017. "Реал" vs "МЮ"
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Mad Butcher

бомжи в каждой заднице затычка

02:15

lavrentev01

Пеп сразу после финального свистка полез в Твиттер Зенита

01:55

Millwall82

Ну в отличии от спартака, Зенит уважаемый в Европе клуб.

01:38

Carlos_Valderrama

у Спартака даже и этого трофея нет. И не будет!)

01:20

Очень плохой мальчик

Какое отношение Зенит имеет к Реалу?

01:15

Obl2007

И где сейчас Реал и где зенит ???)))))))))))))

01:02

Obl2007

Обхохочешься )))))) Суперновость )))))) Расшаркались ))) Ну как же Реал рад этому поздравлению )))))

01:00