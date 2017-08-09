"Зенит" поздравил "Реал" с победой в Суперкубке УЕФА

"Зенит" поздравил "Реал" с победой над "Манчестер Юнайтед" в матче Суперкубка УЕФА (2:1). Также питерцы не упустили возможность напомнить английскому клубу о Суперкубке УЕФА-2008, когда сине-бело-голубые переиграли "МЮ".

"Хорошая попытка, "Реал", – говорится в сообщении "Зенита" в Твиттере, к которому прикреплен стоп-кадр финального счета Суперкубка УЕФА-2008.

Трансляция матча "Реал" – "Манчестер Юнайтед"