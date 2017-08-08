Майкл Кэррик: "В этом сезоне на Мхитаряна возлагаются большие надежды"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик выразил восхищение одноклубником Генрихом Мхитаряном. Англичанин надеется, что армянский хавбек еще долгое время будет выступать за "МЮ".

- Генрих - фантастический игрок, - цитирует пресс-служба УЕФА Кэррика. - Он провел великолепный сезон. Все могли видеть, как он приспособился к чемпионату и прибавлял в нашей команде. В этом сезоне на него возлагаются большие надежды. Надеюсь, он еще долгое время будет успешно играть здесь.

Напомним, что сегодня, 8 августа, Скопье пройдет матч за Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Манчестер Юнайтед". Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.