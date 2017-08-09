Карим Бензема: "Реал" всегда играет, чтобы завоевывать трофеи"

Нападающий "Реала" Карим Бензема рад победе над "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок УЕФА (2:1). Также он отметил, что сегодняшняя игра отличалась от июльской товарищеской встречи, в которой мадридцы уступили манкунианцам (1:2).

– "Реал" всегда играет, чтобы завоевывать трофеи, – цитирует L'Equipe Бензема. – Знаем, что в этом сезоне будет еще труднее, чем раньше, потому что все команды улучшаются. Сегодня была хорошая игра, "Реал" был готов к ней. У нас была трудная подготовка, мы много работали, было тяжело в товарищеских матчах, тогда мы проиграли "МЮ", но в официальных матчах все иначе, поэтому приятно победить. У "Реала" отличная команда, и мы сделаем все, чтобы зайти в этом сезоне так далеко, насколько это возможно.

Трансляция матча "Реал" – "Манчестер Юнайтед"