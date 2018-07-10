"Ювентус" подтвердил переход Роналду

"Ювентус" объявил о переходе нападающего Криштиану Роналду. 33-летний португалец заключил с туринским клубом 4-летний контракт.

Сумма трансфера составила 112 миллионов евро: 100 миллионов получит "Реал" в течение двух лет, 12 миллионов - предыдущие клубы португальца, информирует официальный сайт "бьянконери".

Роналду выступал за "Реал" с 2009 года. За это время он стал обладателем 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. В сезоне-2017/18 он провел 42 игры во всех турнирах на клубном уровне, забив 42 гола. Кроме того, на счету португальца пять "Золотых мячей", из которых четыре он получил в составе "Реала".