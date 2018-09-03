Яя Туре: "Рад, что сдержал слово и вернулся в "Олимпиакос"

Полузащитник Яя Туре объяснил решение подписать контракт с "Олимпиакосом", основываясь на опыте выступлений в этой команде в период в сезоне-2005/06. 35-летний ивуариец отметил, что у него были предложения и от других клубов.

– Я принял решение, исходя из особых отношений с этим невероятным клубом, – цитирует BBC Туре. – Быть здесь снова – честь для меня. Когда я уезжал в 2006 году, я говорил, что вернусь. Рад, что сдержал слово. У меня было много предложений со всей Европы, а также из Азии и США.

Я голоден до побед, как и много лет назад, когда только приехал сюда. Не могу дождаться, когда смогу начать помогать клубу выигрывать трофеи. Его болельщики заслуживают этого. Пришло время, чтобы мой футбол вновь заговорил.

Напомним, предыдущим клубом Туре был "Манчестер Сити", за который он выступал с 2010 по 2018 год. В составе "горожан" хавбек выиграл 8 трофеев, включая три титула чемпиона Англии.