06:25 | ФУТБОЛ — Трансферы

Врба просил в "Анжи" двух качественных игроков с российскими паспортами

0
0
0
1

Генеральный директор махачкалинского "Анжи" Сергей Кораблев в эфире программы "Top Sport" на "Спорт FM" отметил, что главный тренер команды Павел Врба просил приобрести двух качественных футболистов с российскими паспортами. Именно поэтому в команду пришли бывшие игроки "Спартака" Сергей Паршивлюк и Павел Яковлев.

– Посмотрите на состав "Анжи", и вы увидите, что игроков с российскими паспортами соответствующему уровню, который ставится перед "Анжи", было не очень много, – подчеркнул Кораблев. – Павел Врба просил двух качественных игроков с российскими паспортами. Его просьба выполнена, и я думаю, у него будут только положительные эмоции от прихода Паршивлюка и Яковлева.

Дополнительная информация

http://sportfm.ru/news/korablyev-vrba-prosil-dvukh-igrokov-s-rossiyskimi-pasportami.html

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Супершвайни

ВРБА ПРОСИЛ В "АНЖИ" ДВУХ КАЧЕСТВЕННЫХ ИГРОКОВ С РОССИЙСКИМИ ПАСПОРТАМИ========= Мечтатель этот Врба) В премьер лиге таких не найдёшь) А если и найдёшь, то им уже за 30-32-34 годика )))

07:03

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ