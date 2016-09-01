Врба просил в "Анжи" двух качественных игроков с российскими паспортами

Генеральный директор махачкалинского "Анжи" Сергей Кораблев в эфире программы "Top Sport" на "Спорт FM" отметил, что главный тренер команды Павел Врба просил приобрести двух качественных футболистов с российскими паспортами. Именно поэтому в команду пришли бывшие игроки "Спартака" Сергей Паршивлюк и Павел Яковлев.

– Посмотрите на состав "Анжи", и вы увидите, что игроков с российскими паспортами соответствующему уровню, который ставится перед "Анжи", было не очень много, – подчеркнул Кораблев. – Павел Врба просил двух качественных игроков с российскими паспортами. Его просьба выполнена, и я думаю, у него будут только положительные эмоции от прихода Паршивлюка и Яковлева.