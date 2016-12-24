22:11 | ФУТБОЛ — Трансферы

Витсель может воссоединиться с Халком и Виллаш-Боашем в Китае

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Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель может продолжить карьеру в Китае, утверждает Calcio Mercato. Футболиста хочет приобрести "Шанхай Шанган", готовый предложить за него 25 миллионов евро, а зарплата бельгийца составит 12 миллионов в год. Основным претендентом на Витселя назывался "Ювентус", однако руководство туринцев не может договориться о сумме сделки. 

Отметим, что цвета "Шанхай Шанган" защищает бразилец Халк, который вместе с Витселем присоединился к "Зениту" в 2012 году и покинул его этим летом. Главным тренером команды является Андре Виллаш-Боаш, возглавлявший питерцев с 2014 по 2016 год.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ment Ali

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punch_s

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