Витсель может воссоединиться с Халком и Виллаш-Боашем в Китае

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель может продолжить карьеру в Китае, утверждает Calcio Mercato. Футболиста хочет приобрести "Шанхай Шанган", готовый предложить за него 25 миллионов евро, а зарплата бельгийца составит 12 миллионов в год. Основным претендентом на Витселя назывался "Ювентус", однако руководство туринцев не может договориться о сумме сделки.

Отметим, что цвета "Шанхай Шанган" защищает бразилец Халк, который вместе с Витселем присоединился к "Зениту" в 2012 году и покинул его этим летом. Главным тренером команды является Андре Виллаш-Боаш, возглавлявший питерцев с 2014 по 2016 год.