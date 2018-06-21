Унаи Эмери хочет заполучить Головина в "Арсенал"

Лондонский "Арсенал" снова включился в борьбу за полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина. Предыдущий тренер канониров Арсен Венгер еще перед Кубком конфедераций-2017 проявлял интерес к Головину. После того, как "Арсенал" возглавил Унаи Эмери​, лондонцы продолжили следить за 22-летним полузащитником. Как стало известно "СЭ", скауты "Арсенала" передали Эмери всю информацию, собранную на Головина, и тот дал добро на трансфер. Пока что канониры не сделали официального предложения ЦСКА, но оно должно прийти в ближайшее время.

Ранее армейцы отказались от предложения "Ювентуса" в 17 миллионов евро, после чего туринцы подняли цену до 18 миллионов. Но по информации сайта итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, ЦСКА хочет получить за Головина 25 миллионов евро.

Головин в составе сборной России провел два матча на чемпионате мира, в которых отметился одним голом и двумя результативными пасами. (Игорь НОВИКОВ)