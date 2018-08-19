"Сызрань-2003" арендовала Руднева у "Енисея"

Форвард "Енисея" Максим Руднев перешел в "Сызрань-2003" на правах аренды, сообщает официальный Твитер красноярского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19.

21-летний нападающий в прошлом сезоне провел девять матчей за "Енисей" и забил три мяча.

Накануне "Енисей" и "Сызрань-2003" договорились о переходе нападающего Максима Руднева @barcamax9 в клуб из Самарской области на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2018/2019.



Желаем Максу удачи и успехов! pic.twitter.com/S4UAC7M48h – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 19 августа 2018 г.

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