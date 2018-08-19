12:39 | Футбол — Трансферы

"Сызрань-2003" арендовала Руднева у "Енисея"


Форвард "Енисея" Максим Руднев перешел в "Сызрань-2003" на правах аренды, сообщает официальный Твитер красноярского клуба.  Соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19.

21-летний нападающий в прошлом сезоне провел девять матчей за "Енисей" и забил три мяча.

 

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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