СМИ: Роналду присоединится к "Ювентусу" 30 июля

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду присоединится к команде 30 июля во время предсезонного тура по США, утверждает Sport Mediaset. 10 июля 33-летний португалец подписал 4-летний контракт с туринским клубом.

Сообщается, что на следующей неделе на домашней арене "Ювентуса" состоится презентация форварда. Затем он вернется в отпуск, чтобы продолжить восстановление после участия в чемпионате мира.

Роналду ранее выступал за "Реал", в составе которого дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.