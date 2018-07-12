15:54 | Футбол — Трансферы

СМИ: Роналду присоединится к "Ювентусу" 30 июля


Нападающий "Ювентуса"  Криштиану Роналду присоединится к команде 30 июля во время предсезонного тура по США, утверждает Sport Mediaset. 10 июля 33-летний португалец подписал 4-летний контракт с туринским клубом.

Сообщается, что на следующей неделе на домашней арене "Ювентуса" состоится презентация форварда. Затем он вернется в отпуск, чтобы продолжить восстановление после участия в чемпионате мира

Роналду ранее выступал за "Реал", в составе которого дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. 

 

 

 

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